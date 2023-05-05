Будет большая и сладкая: секреты идеальной подкормки моркови весной

Опытные огородники уверены, что если правильно подкормить морковь весной, то можно собрать большой урожай.

Недавно мы уже рассказывали об основных правилах выращивания моркови, теперь стоит поговорить о ее подкормках.

Хотя морковь – это такие овощи, которые могут расти даже и без дополнительной подкормки, но, чтобы получить большие и сладкие плоды, все же нужно вносить удобрения. Лучше всего это делать весной.

Чем подкармливать морковь

Для роста моркови нужны такие вещества как азот, фосфор, бор, калий. Можно купить уже готовые минеральные удобрения или приготовить раствор для поливки самостоятельно. Однако большинство специалистов уверены, что народные средства более полезны для самого овоща и для почвы.

Лучшее время для подкормки моркови

Огородники советуют подкармливать овощ несколько раз:

во время высева;

после появления всходов;

через 3 недели после первой подкормки;

за 2 недели до уборки урожая.

Это, конечно, идеальная картина подкормки. Но иногда нет времени для того, чтобы вносить удобрения настолько часто. Поэтому можно ограничиться двумя подкормками. Одна из них обязательно должна быть после появления первой лестницы.

Как вырастить хороший урожай моркови: народные средства для подкормки

После восхождения первую подкормку проводят тогда, когда на растении уже есть хотя бы три настоящих листочка. Это примерно через 2 недели после появления всходов. Вот несколько рецептов для подкормки моркови, которые также подойдут и для свеклы.

пепел – для моркови пепел используется в сухом виде или в качестве раствора. Первый вариант: разрыхлить землю, посыпать пеплом, смешать с грунтом, а после этого полить водой (на 1 метр грядки возьмите 250 г пепла). Второй вариант: залейте 100 г пепла 10 л воды, настаивайте 12 часов, а затем осторожно полейте лестницу;

раствор из йода – в 10 л воды нужно развести 20 капель 5% йода, поливать грядки следует строго между строчками;

раствор из куриного помета – помет нужно залить водой в соотношении 1:10 и настаивать 12 часов, затем еще раз развести таким же количеством воды, дать постоять сутки. Аккуратно поливать между рядами ( важно : в жаркую погоду использовать раствор из куриного помета запрещено);

: в жаркую погоду использовать раствор из куриного помета запрещено); настой из сорняков – прекрасное органическое удобрение (одуванчик, крапива, полынь, лопух). Нужно заполнить емкость (например, большую миску) травой на 2/3, а затем залить водой вверх, оставить бродить на 5-7 дней, периодически помешивая. Как только жидкость перестанет пениться, развести водой в пропорции 1:10, аккуратно полить ( важно: нельзя использовать металлическую тару, потому что она окисляется и портит удобрение).

Специалисты также советуют обратить внимание на минеральные удобрения, продаваемые в магазине. Их также вводят в два этапа: сразу после появления ростков и через 2 недели после этого.

Во время первого этапа приготовляют такой раствор: в 10 л воды растворяют 1 столовую ложку карбамида и столько же сульфата калия. Добавляют к смеси 1,5 столовые ложки двойного суперфосфата.

Второй этап: в 10 л воды растворяют 1 столовую ложку азофоски и столько же сульфата калия.

Читайте также: