"Будет большая нагрузка": в СНБО сообщили, когда украинцам ждать пик заболеваемости COVID-19

"Будет большая нагрузка": в СНБО сообщили, когда украинцам ждать пик заболеваемости COVID-19

В конце месяца будут приниматься решения касательно дальнейшей работы школ, вузов и других учреждений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в конце октября.

Об этом он сказал во время презентации возможностей информационно-аналитической системы "СОТА" в ситуационном центре Офиса президента 5 октября.

"По нашим прогнозам, пик заболеваемости мы ожидаем в конце этого месяца - начале следующего месяца. Мы считаем, что общее количество больных, которые одномоментно будут находиться на этих койках, будет на уровне 50-55 тысяч человек", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что это "будет достаточно большая нагрузка" и добавил, что сегодня "Украина находится на середине эпидемии, а пик еще будет впереди".

В свою очередь главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з "1+1" сообщил, что в Украине пик заболеваемости на коронавирус может длиться месяц: от середины ноября до середины декабря.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине от коронавируса умерло более 300 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине с весны. Так же имеем рост количества новых заражений — почти 10 тысяч за минувшие сутки. В целом по Украине в больницы попали почти две тысячи новых пациентов.

Коронавирус в Украине: за минувшие сутки от осложнений болезни умерло 317 человек

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