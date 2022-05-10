Будет больше попаданий в жилые кварталы — Арестович о советских ракетах, которые Россия стала применять в Украине

Будет больше попаданий в жилые кварталы — Арестович о советских ракетах, которые Россия стала применять в Украине

Россия стала применять в Украине ракеты советского образца.

Сейчас это в основном ракеты, изготовленные в 60-х годах прошлого века.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Российская сторона применяет сейчас в основном ракеты типа Х-22 типа (старое советское изделие 60-хх годов, с круговой вероятной ошибкой отклонения 200-300 метров и очень сложной и опасной процедурой снаряжения/применения, там высокотоксичное топливо) и "Кинжалы" современную гиперзвуковую ракету из самолетов МИГ-31.Применение одновременно самых древних (и опасных) и современных ракет, показывает, что в них пошла экономия высокоточных ракет, занимающих нишу между мрачным старением и немногим количеством современнейшего оружия", — сообщил Арестович.

По его мнению, применение советских ракет будет давать:

больше промахов и, соответственно, попаданий в жилые кварталы (Х-22),

больше попаданий в выбранные цели (Кинжал), без возможности перехватить (гиперзвуковые ракеты не перехватываются).

"Сочетание точных попаданий с одной стороны и учащение случаев разрушений жилых кварталов, с другой - даст медийную, а следовательно — психологическую картинку массового ракетного террора. Она, в свою очередь, породит эффект неспособности ВСУ противостоять противнику в этом отношении, и подтолкнет истерические срывы в сознании". На истерические срывы в общественном сознании, как на общий негативный фон будет качественнее ложиться другая измена, которой хватает и даже больше, чем хватает, именно в этом рассчитан эффект ракетной войны, а не только в том, чтобы поразить конкретные цели: эффект — создание общего негативного фона", — считает Арестович.

Он отметил, чтобы граждане Украины не пренебрегали воздушными тревогами.

Напомним, что советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз по поводу событий, которые могут происходить в войне России против Украины в ближайшее время. По мнению Арестовича, РФ не станет вступать ни в ядерную войну, ни на войну против НАТО. Россия попытается выйти на границы Луганской, Донецкой и Херсонской областей, после чего удержать захваченные территории и подписать мирный договор на выгодных для себя условиях.

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