Будет до 60 тысяч случаев в сутки: в Минздраве назвали сроки рекордного роста COVID-19 в Украине

Будет до 60 тысяч случаев в сутки: в Минздраве назвали сроки рекордного роста COVID-19 в Украине

Однако вскоре COVID-19 пойдет на спад в Украине.

В Украине уже четвертую неделю подряд фиксируется рост числа новых случаев COVID-19. Согласно прогнозам, в ближайшие 14 дней количество заболевших может достичь до 60 000 человек в сутки.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По данным Минздрава, на прошлой неделе в Украине было около 44 тысяч случаев в сутки. Это, по словам Ляшко, очередной рекорд заболеваемости COVID-19 в Украине.

Наиболее возросло количество новых случаев на территории Запорожской области (+109,9%). Впервые с начала роста заболеваемости зарегистрировано снижение недельного количества новых случаев на территории одного региона, это Ивано-Франковская область (-19,8%).

"Четвертая неделя подряд в Украине фиксируется рост числа новых случаев коронавирусной болезни. За прошедшую неделю зарегистрировано 242 тысячи 942 случая. В Украине прирост новых зарегистрированных случаев за текущие 7 дней составил +44%. То есть, это первая неделя из четырех последних когда количество случаев за неделю не удвоилась. Согласно нашим прогнозам, в ближайшие 2 недели эта цифра еще может возрасти — до 60 000 человек в сутки", — сказал Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что учитывая опыт других стран, на следующей 5 неделе в Украине также ожидается рост заболеваемости, а уже с 7 недели 2022 заболеваемость вероятно начнет стабилизироваться и снижаться.

"Такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан с стремительным распространением на территории Украины варианта Омикрон коронавируса SARS-CoV-2". – добавил Ляшко.

Сейчас Украина находится на 44 месте из 54 среди территорий Европейского региона ВОЗ по количеству новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Первые места занимают Израиль, Дания и Словения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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