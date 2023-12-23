"Будет достойным дополнением Шария": военный жестко высказался о бегстве журналиста за границу

Журналист Александр Пиддубный, который с начала полномасштабного вторжения находится в рядах ВСУ, рассказал о своем "жестком" разговоре с бежавшим за границу ведущим "24 канала" Алексеем Печием и спрогнозировал его будущее.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Пиддубного, он познакомился с Печием на "Суспільному" во время тренинга BBC, после чего "зафрендился" в соцсети.

“Потом он неожиданно обозвал меня быдлом в комментарии. Как я понял, моя "быдлость" заключалась в хронической ненависти к россиянам, и он мою ненависть просто уже не стерпел. Потом, к моему счастью, я встретил его на Львовском форуме безопасности и жестко поговорил. Звали этого "журналиста" из Харькова Алексей Печий”, — написал он.

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Пиддубный саркастически заметил, что от 24 февраля 2022 года, как "настоящее быдло", он воюет в рядах ВСУ, а тем временем Алексей Печий, как "настоящий патриот", будет вести информационную борьбу с Европейского Союза.

"Из Печия такой борец информфронта, как из меня балерина, и он будет достойным дополнением Шария", — подчеркнул военный.

Напомним, ведущий "24 канала" Алексей Печий не вернулся в Украину после завершения саммита Европейского Совета 14-15 декабря в Брюсселе, на который получил аккредитацию. В свое оправдание он заявил, что якобы в Украине не хватает "горизонтальной коммуникации с западным обществом".

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