Будет еще более масштабная война: Портников спрогнозировал последствия мирных инициатив Трампа

Реальных договоренностей о прекращении российско-украинской войны не будет, при этом возможно перемирие, которое закончится еще большей войной.

Такой прогноз сделал украинский политический обозреватель Виталий Портников в эфире телеканала «Еспресо».

По его словам, в ближайшей перспективе возможно как перемирие в воздухе, так и прекращение огня на линии боевого соприкосновения.

Однако, как отметил журналист, Украина будет продолжать считать, что Россия оккупировала ее территории, а в Кремле будут считать, что Украина контролирует территории, которые являются конституционной частью РФ.

«Это перемирие будет беременно еще большей войной в любое время. Либо во время, когда Трамп будет президентом США, либо когда он покинет Белый дом», — отметил Портников.

Обозреватель не видит объективных оснований считать, что российско-украинская война может закончиться, поэтому Украина должна быть готова к ее продолжению.

«Можно готовиться к новой войне путем превращения страны в крепость, интенсивной работы ВПК, ликвидации социальных возможностей государства как таковых и перевода всех средств на армию и военно-промышленный комплекс, создание условий для более эффективной мобилизации. То есть, перевести страну на военные рельсы», — подытожил он.

Напомним, США и Россия рассматривают соглашение, которое может заморозить войну в Украине, закрепив за Кремлем контроль над оккупированными территориями.