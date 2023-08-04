"Будет еще не одно задержание": Данилов прокомментировал проверку военкоматов

Под пристальным вниманием находится работа Территориальных центров комплектации и социальной поддержки в 11 областях.

Для проверки работы ТЦК и СП (военнокоматов) в Украине по решению Ставки была создана рабочая группа во главе с первым заместителем министра обороны генералом Павлюком.

Как сообщил в эфире национального телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов, эта группа уже отчиталась о проделанной работе.

“11 областей... под пристальным вниманием находятся, в том числе, и членов Ставки... Сегодня мы видим последствия работы этой группы и вы еще увидите не одно задержание людей, которые должны заниматься немного другими вещами, чем они занимались до этого ", — намекнул он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Данилов: Какие гарантии безопасности Украине дадут США и взрывающийся в Москве?"

Напомним, 1 августа заместитель министра обороны Александр Павлюк отчитался о проделанной работе за месяц с начала проверки по всей стране ТЦК и СП по фактам коррупции. Проверка продлится еще 1-3 месяца.

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