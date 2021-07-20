Будет еще жарче: украинцев предупредили о новых волнах крайне высоких температур

В Украине температура воздуха все чаще будет подниматься до более +35 °С.

Погода в Украине в ближайшие дни немного испортится и станет свежее на несколько градусов, но невыносимая жара до более +35 °С все чаще будет повторяться. Существенный рост температуры воздуха начали фиксировать в Украине еще с середины 1990 годов XX века.

Об этом заявила заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в эфире Радио НВ.

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Она говорит, что особенно жаркими являются последние пять лет. По ее словам, это свидетельствует о том, что у нас происходит ускорение климатических изменений, и такие процессы характерны не только для Украины, "но и в целом для нашей планеты, северного полушария". Кроме того, специалист говорит, что волны жары в Украине будут все чаще.

"К сожалению, они действительно будут все чаще и чаще. То есть это повышение температуры, которое у нас наблюдалось, оно будет и впредь, и этот процесс становится более интенсивным. Все чаще и чаще мы говорим о рекордах, и именно рекорды, связанные с аномально высокой температурой", — сказала Вера Балабух.

Специалист говорит, что причиной таких изменений является человеческая деятельность, в частности выбросы парниковых газов.

"То есть парниковый эффект усиливается, и мы видим, что у нас сейчас события развиваются по наихудшему сценарию, который прогнозировали климатологи", — добавила она.

Между тем синоптики отмечают, что сейчас Украина одна из самых горячих в Европе, однако это еще не пик. Жарким месяцем этого лета, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, станет август. На протяжении него температура практически не опускаться ниже +30 градусов, а дождей будет мало.

Ранее ученые НАН сообщили, что в Украине в конце июня стало смертей среди населения. Одной из причин украинские ученые называют невыносимую жару.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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