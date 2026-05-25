Будет греметь и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на 25 мая
В Украине ожидается переменная облачность. В части областей пройдут кратковременные дожди и грозы.
Погода в Украине в понедельник, 25 мая, будет переменная облачность без осадков на большей части территории. Дожди местами с грозами пройдут в части восточных, южных и центральных областей.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
Какая погода в Украине будет в понедельник, 25 мая
В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +12+10 градусов, дневная +23+25 градусов.
В северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +14+11 градусов, дневная +22+25 градусов.
В центральных областях переменная облачность, без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +14+12 градусов, дневная +23+25 градусов.
В южных областях переменная облачность, кратковременный дождь. Ночная температура воздуха +14+12 градусов, дневная +24+26 градусов.
В восточных областях переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ночная температура воздуха +15+13 градусов, дневная +23+25 градусов.
Погода в Киеве 25 мая
В Киеве 25 мая прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура днем составит около +24…+26 градусов. Ветер северный, умеренный.
Ранее синоптики предупредили, что холодный фронт сменит погоду в Украине с начала новой рабочей недели.