ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
163
Время на прочтение
1 мин

Будет греметь и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на 25 мая

В Украине ожидается переменная облачность. В части областей пройдут кратковременные дожди и грозы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Погода испортится

Погода испортится / © pexels.com

Погода в Украине в понедельник, 25 мая, будет переменная облачность без осадков на большей части территории. Дожди местами с грозами пройдут в части восточных, южных и центральных областей.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Какая погода в Украине будет в понедельник, 25 мая

  • В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +12+10 градусов, дневная +23+25 градусов.

  • В северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +14+11 градусов, дневная +22+25 градусов.

  • В центральных областях переменная облачность, без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +14+12 градусов, дневная +23+25 градусов.

  • В южных областях переменная облачность, кратковременный дождь. Ночная температура воздуха +14+12 градусов, дневная +24+26 градусов.

  • В восточных областях переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ночная температура воздуха +15+13 градусов, дневная +23+25 градусов.

Погода в Киеве 25 мая

В Киеве 25 мая прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура днем составит около +24…+26 градусов. Ветер северный, умеренный.

Ранее синоптики предупредили, что холодный фронт сменит погоду в Украине с начала новой рабочей недели.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
163
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie