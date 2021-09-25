"Будет хуже, чем весной 2021": врач сделал тревожный прогноз по коронавирусу в октябре

"Будет хуже, чем весной 2021": врач сделал тревожный прогноз по коронавирусу в октябре

По мнению Андрея Александрина, до середины октября следует ожидать и роста смертности от COVID-19.

Ситуация с инфицированием коронавирусом в Украине и в дальнейшем будет ухудшаться, она, вероятно, будет тяжелее, чем в 2020 году.

Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин, передает "Украина 24".

По его словам, до середины октября следует ожидать и роста смертности из-за распространения нового штамма "Дельта".

"Думаю, ситуация будет хуже, чем Украина перенесла осенью 2020 года и весной 2021, потому что все-таки нужно акцентировать внимание на том, что сегодня превалирует циркуляция "Дельта "-штама, а основной путь его передачи воздушный, он более заразен, передается в 10 раз легче, чем "Альфа"-штам ", — пояснил Алесандрин.

Он добавил, что "клиника" Дельта "-штама протекает труднее, чем "Альфа"-штама".

"Думаю, что те прогнозы, которые все давали, что в середине октября 2021 ситуация значительно ухудшится, и кровати будут заполнены, — мы все это скоро будем наблюдать", — подчеркнул Александрин.

Он также напомнил, что вакцинацией в Украине охвачено менее 7% групп риска. "Мы будем наблюдать тяжелые случаи, рост смертности за счет групп риска", — добавил врач.

Напомним, ранее правительство ввело обязательную вакцинацию педагогов и чиновников.

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