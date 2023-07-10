Будет или не будет: в Сумской ОВА определились, будут ли проводить принудительную эвакуацию из приграничья

Принудительной эвакуации жителей 5-километровой приграничной зоны в Сумской области не будет.

Об этом заявил глава Сумской ОВ Владимир Артюх, комментируя свое предварительное заявление о подготовке к эвакуации.

По его словам, каждый житель приграничного будет иметь право выбирать – выехать в безопасное место или остаться проживать в населенных пунктах, которые ежедневно обстреливаются врагом.

Артюх напомнил, что недавно командующий оперативно стратегической группировкой войск "Север" генерал Сергей Наев, находясь на Сумщине, порекомендовал рассмотреть вопрос эвакуации из приграничья.

Количество обстрелов выросло вдвое

"Мы принимали во внимание то, что в последнее время количество обстрелов пограничных громад существенно увеличилось. Враг разрушает инфраструктуру, объекты обеспечения жизнедеятельности, частные дома. А главное – гибнут наши люди", – говорит глава ОВА.

По его информации, только за последние 2 месяца произошло 1349 обстрелов пограничных общин Сумщины (в том числе 28 авиаударов, 20 ударов "шахедов", 22 других беспилотных летательных аппарата).

По сравнению с предыдущими месяцами количество обстрелов выросло вдвое.

Активизация вражеских ВРГ

Кроме этого, к сожалению, на эту территорию заходят ДРГ, которые убивают мирных жителей.

"В результате – за 2 месяца 41 мирный житель погиб, 71 человек ранен", – сообщил Артюх (очевидно, речь идет об общем количестве погибших от обстрелов и рук ДРГ, а не только ДРГ. – Ред.).

Проблемы с логистикой

Также в громады, которые находятся в пятикилометровой зоне, из-за вражеских обстрелов проблематично завезти самые необходимые продукты питания, лекарства и т.д. Там часто не работают магазины, школы, больницы. В условиях постоянных обстрелов почти невозможно восстановить разрушенные объекты, в том числе и линии электропередач, не подвергая опасности ремонтные бригады.

По предварительным подсчетам, в пятикилометровой зоне проживает около 20 тысяч человек. Эвакуация будет касаться 15 громад в четырех районах области.

Принудительной эвакуации не будет, но остающиеся берут ответственность за свою жизнь на себя

"Я хочу подчеркнуть, что экстренной и принудительной эвакуации не будет. Эвакуация начнется в плановом порядке, после того, как граждане примут решение. Если человек отказывается от эвакуации, пишет заявление об отказе. Остальные граждане, которые соглашаются эвакуироваться, будут перемещены в безопасные места .То есть еще раз подчеркиваю: эвакуация будет плановая и по желанию.

Просто люди должны осознавать, что если они остаются в "зоне смерти", иначе эту территорию и не назовешь, то берут ответственность за свою жизнь на себя. Конечно, мы не оставим их один на один, для нас каждая жизнь ценна.

Но получат ли эти люди доступ к неотложным медицинским услугам? Смогут ли ежедневно энергетики ремонтировать линии электропередачи, которые враг уничтожает на 100 метрах от линии столкновения? Думаю, нет. Мы не можем делать удобства одним жителям, подвергая смерти других", – подытожил Артюх.

Ранее Владимир Артюх заявлял, что состоится эвакуация людей, живущих в 5-километровой приграничной зоне Сумщины.

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