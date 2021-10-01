Будет, как во времена Киевской Руси: на Волыни проголосовали за возвращение одному из городов исторического названия

Будет, как во времена Киевской Руси: на Волыни проголосовали за возвращение одному из городов исторического названия

За возврат исторического названия проголосовало 30 депутатов городского совета.

Депутаты городского совета Владимира-Волынского 1 октября проголосовали за возвращение городу исторического названия — Владимир. Так этот город назывался со времен своего основания, в период Киевской Руси.

Об этом сообщает издание "Волынь".

По возвращении городу его исторического названия проголосовало 30 депутатов городского совета, один избранник был против такой инициативы.

Окончательное решение о переименовании Владимира-Волынского должна принять Верховная Рада.

Город Владимир был основан в конце Х века. В XI-XII вв. было одним из крупнейших городов Киевской Руси, наряду с Киевом, Черниговом. Однако во времена Российской империи в 1911 году город переименовали в Владимир-Волынский. По одной из версий, чтобы отличить его от российского Владимира-на-Клязьме. Польские власти в 1922 году изменили название города на Влодзимеж. Во времена советской власти в 1944 году город снова переименовали в Владимир-Волинский.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 30 октября проголосовала за переименование города Переяслав-Хмельницкий на Переяслав.

Также в Украине теперь есть свой Нью-Йорк. Это поселок городского типа в Донецкой области. Ранее его переименовали в Новгородское, но 1 июля 2021 народные депутаты на сессии Верховной Рады вернули поселку историческое название.

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