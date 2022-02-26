Будет лететь все, что есть у фашистской семьи: Геращенко предупреждает об атаке на Киев

Будет лететь все, что есть у фашистской семьи: Геращенко предупреждает об атаке на Киев

Людей просят прятаться к местам укрытия.

Около 23:30 российские оккупанты могут совершить сильную атаку на Киев.

Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко со ссылкой на разведку.

"В течение следующего получаса-часа фашистский режим бросит на Киев все, что у них есть, весь смертоносный ураган", — пишет нардеп в своем Телеграмм.

К слову, около 23:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Как сообщалось, в Киеве для более эффективной обороны сменили время комендантского часа. Он будет действовать с 17:00 до 8:00. "Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.