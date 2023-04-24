Будет ли 12-летняя система образования с 2024 года: министр образования расставил все точки над "і"

Министр успокоил, что переход на 12-летнюю систему школьного образования запланирован на 2027 год и не раньше.

Перехода на 12-летнюю систему образования в 2024 году не будет, он запланирован на 2027 год.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовый.

"Переход на 12-летнюю систему школьного образования запланирован в законе на 2027 год. Он должен состояться в рамках реформы Новой украинской школы", – заявил глава Минобразования.

По его словам, во-первых, для такого перехода необходимо иметь утвержденный государственный стандарт о профильной старшей школе. Сейчас он только разрабатывается.

Во-вторых, переход потребует немалых средств, которые в бюджете пока не предусмотрены. Потому такие изменения на 2024 год сейчас не планируются.

"Мы не можем говорить об ускорении перехода на 12-летнюю школу как основного инструмента для преодоления образовательных потерь. Для этого нужны более комплексные решения, поиском которых уже занимаемся с командой", – добавил Лисовый.

Ранее глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак предложил перейти на 12-летнюю систему школьного образования уже в 2024 году.

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