Будет ли бить Украина по России оружием партнеров: Зеленский расставил все точки над "і"

Украина не будет применять оружие партнеров на территориях других государств — только на украинских временно оккупированных землях.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Киеве 24 февраля.

"Я обобщенно отвечу: если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины – применяем наше оружие, если по другим направлениям – применяем украинское оружие. Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил украинских воинов за эффективную работу по уничтожению вражеской техники, а партнеров — за поддержку Украины в борьбе с агрессией России.

"Что касается сбития А-50 и других самолетов наших врагов – это в любом случае результат союза Украины и партнеров. Без этого союза нам было бы очень сложно, а по некоторым направлениям невозможно защищать свое государство", – добавил президент.

Напомним, украинские военные 23 февраля сбили очередной российский самолет-шпион А-50. Это уже вторая такая утрата российской авиации за последнее время.

Позже СМИ узнали, что вражеский самолет А-50 удалось сбить с зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Это советский ЗРК, прошедший ряд существенных изменений и модернизаций. После обновления ЗРК С-200 получил дальность поражения 300 км и стал одним из самых дальнобойных средств противовоздушной обороны.

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