Будет ли больше отключений: в "Укрэнерго" оценили последствия атаки по энергосистеме

Если бы не было вражеских атак, до конца октября в Украине не планировались отключения света. Теперь состояние энергосистемы придется анализировать заново.

Пока сложно прогнозировать, повлияла ли атака на энергосистему Украины 26 августа на возможность бесперебойного электроснабжения в сентябре-октябре. Планы подготовки системы к зиме будут откорректированы.

Об этом советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил на брифинге.

Бойко прокомментировал последствия массированной атаки для украинской энергосистемы.

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"Пока трудно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре. Но думаю, что до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению", – рассказал советник премьера.

Он также сообщил, что в случае отсутствия российских атак, до конца октября не планировались большие ограничения или же вообще отключения света, ведь в этот период ожидалась минимальная нагрузка на энергосистему.

"Совершенно очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и соответственно скорректировать планы по подготовке к зиме", — добавил член Наблюдательного совета "Укрэнерго".

Напомним, во время утренней атаки по Украине 26 августа был срочно введен режим экстренных отключений света. Министр энергетики Герман Галущенко заявил о сложной ситуации.

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