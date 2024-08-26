Будет ли больше отключений: в "Укрэнерго" оценили последствия атаки по энергосистеме

Если бы не было вражеских атак, до конца октября в Украине не планировались отключения света. Теперь состояние энергосистемы придется анализировать заново.
Пока сложно прогнозировать, повлияла ли атака на энергосистему Украины 26 августа на возможность бесперебойного электроснабжения в сентябре-октябре. Планы подготовки системы к зиме будут откорректированы.
Об этом советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил на брифинге.
Бойко прокомментировал последствия массированной атаки для украинской энергосистемы.
"Пока трудно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре. Но думаю, что до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению", – рассказал советник премьера.
Он также сообщил, что в случае отсутствия российских атак, до конца октября не планировались большие ограничения или же вообще отключения света, ведь в этот период ожидалась минимальная нагрузка на энергосистему.
"Совершенно очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и соответственно скорректировать планы по подготовке к зиме", — добавил член Наблюдательного совета "Укрэнерго".
Напомним, во время утренней атаки по Украине 26 августа был срочно введен режим экстренных отключений света. Министр энергетики Герман Галущенко заявил о сложной ситуации.
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