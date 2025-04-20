Будет ли Божий знак о завершении войны: Епифаний рассказал

Митрополит Епифаний / © прес-служба певца

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Глава ПЦУ митрополит Епифаний ответил на вопрос, когда завершится война и может ли быть какой-то Божий знак, что украинцы выстоят в этой борьбе.

Об этом иерарх рассказал в интервью «Апострофу».

По его мнению, тот факт, что Украина выстояла за три года полномасштабной войны, уже является чудом.

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«Мы уже выстояли. Если мы с вами можем собираться здесь в центре Киева, то за это уже нужно благодарить Бога. Борьба продолжается. Мы противодействуем врагу более трех лет. Это действительно чудо. Господь помогает нам и помогает. Мы остановили нашествие российской орды. Я убежден, что Господь создаст соответствующие условия. Потому что сейчас весь мир, лучшие дипломаты, специалисты моделируют, как завершится война в Украине», — сказал иерарх.

Епифаний заметил, что дату и исход окончания войны всем интересно узнать, но предсказать это очень сложно.

«Все надеялись на приход президента Трампа, но все не так просто. Я уверен, что Господь создаст условия и враг добровольно покинет нашу землю, как это произошло в Сирии. Я убежден, что что-нибудь случится в Российской Федерации, когда у них не будет дела до нас, они будут вынуждены решать свои внутренние дела и они покинут нашу землю», — считает предстоятель ПЦУ.

Митрополит уверяет, что правда, в конце концов, всегда побеждает.

«Не может один агрессор-тиран диктовать свои условия всему миру. Мы знаем из истории, что были периоды, когда зло одерживало верх, но в конечном итоге всегда правда, свет и жизнь побеждала. Мы должны верить. А при непоколебимой вере Господь нам в этом поможет», — подытожил он.

Ранее известный астролог Влад Росс уверенно назвал две даты окончания войны.