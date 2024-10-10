Будет ли демобилизация мужчин в возрасте 18-25 лет, уже в армии – нардеп удивил ответом

По словам нардепа, этих парней пока не будут демобилизовывать, потому что их не кем заменить.

Несмотря на запрет мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, пока не планируется демобилизация военных этого возраста, которые уже служат в армии.

Об этом заявил народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, передает LB.ua.

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По его словам, на закрытом заседании Минобороны и Генштаба признали, что темпы мобилизации для увольнения со службы этой категории недостаточны.

"Позиция Генштаба была, что этих людей не могут демобилизовать. Просто не кем их заменить", –сказал Чернев.

Нардеп добавил, что, если будут соответствующие показатели мобилизации, тогда будет рассматриваться и вопрос демобилизации этой категории мужчин.

Напомним, Верховная Рада 9 октября окончательно запретила мобилизацию украинцев в возрасте до 25 лет. ТСН.ua выяснял, как к этому решению относятся сами военные.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Совет ЗАПРЕТИЛ МОБИЛИЗАЦИЮ МУЖЧИНЫХ ДО 25 ЛЕТ: что это значит?

Ранее, 3 сентября Рада в первом чтении поддержала законопроект, запрещающий мобилизацию ограниченно пригодных украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Законопроект также предусматривал демобилизацию уже призванных, но ко второму чтению его изменили.

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