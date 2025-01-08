Будет ли демобилизация в Украине: нардеп ответил о вероятном решении

При нынешних условиях мобилизации в Украине демобилизация маловероятно.
В Украине демобилизация военных маловероятна, ведь большее внимание сейчас уделяют вопросу ротации подразделений, находящихся на линии столкновения.
Об этом сказал народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко на брифинге, передает "УНИАН".
Он также предоставил информацию о законопроекте о демобилизации, который якобы должен быть разработан до декабря.
"Разрабатываются ли какие-то нормы по поводу того, что была поставлена задача правительства Верховной Радой, — да... Мы недавно с председателем Комитета были в Министерстве обороны, где были представители Минобороны, Генштаба. Говорили о именно этом законопроекте. Там больше внимания обращают на ротации подразделений на первой линии", — сообщил Костенко.
По его словам, Минобороны и правительство основное внимание обращают именно на ротации, а по демобилизации продолжаются дискуссии.
"При нынешних условиях мобилизации – это маловероятно", — добавил Костенко.
Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады высказался о манипуляциях на очень чувствительных для военных темах, в том числе демобилизации. По его словам, тема демобилизации стала полем для бессмысленных заявлений.
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