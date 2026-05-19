Будет ли демобилизация и наступление из Беларуси: главное из интервью Сырского

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем новом интервью «Милитарному» сделал ряд важных заявлений о ротациях и зарплатах военных, а также угрозе из Беларуси.

ТСН. ua тезисно собрал самые главные сообщения Сырского

Угроза из Беларуси

Главком ВСУ Сырский предупредил о планах РФ наступать из Беларуси.

«У нас есть 1200 км активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявления нашего президента, верховного главнокомандующего об угрозе от России со стороны Беларуси, возможной операции на севере», — предупредил Сырский.

Будет ли демобилизация

Сырский заявил, что в условиях продолжающейся войны и проведения мобилизационных мероприятий полная демобилизация невозможна. В то же время он отметил необходимость ротаций.

«С одной стороны идет война и мы проводим мобилизацию, с другой стороны, эта мобилизация должна иметь какое-то логическое завершение. Люди, которые воюют, особенно длительное время, должны иметь выход и иметь отсрочку в зависимости от того срока, который они провели на поле боя», — сказал главком ВСУ.

По словам Сырского, текущая модель предусматривает подготовку трех смен личного состава, что позволяет обеспечивать непрерывное выполнение боевых задач с плановой заменой подразделений. Он считает, что непосредственно на выполнение боевых задач в районе боевых действий должно отводиться около одного месяца.

Новые контракты для военных

По словам Сырского, в ВСУ планируют ввести систему краткосрочных контрактов на срок от 6 до 10 месяцев.

«Мы учитывали разные видения и разные подходы. Введение так называемого короткого контракта на шесть-девять месяцев — для тех военнослужащих, которые уволились по состоянию здоровья в результате ранений, но хотят заключить контракт», — отметил он.

Зарплаты военным

Александр Сырский заявил, что военным планируется повысить зарплаты от 30 000 грн и давать доплаты для штурмовиков, десантников и морской пехоты на передовой.

«Минимальный уровень денежного довольствия будет составлять 30 тысяч гривен. А доплаты будут, прежде всего, для тех категорий, которые участвуют в активных боевых действиях. Это для военнослужащих механизированных, мотопехотных, десантных, десантно-штурмовых, подразумеваемых, штурмовых. Ну и бригад морской пехоты. То есть те должности, которых не хватает на поле боя», — сказал он.

Самые горячие направления на фронте

По словам Сырского, россияне сейчас концентрируются на нескольких главных направлениях: Покровском, Очеретском, Александровском, Константиновском, Лиманском и частично Купянском. Кроме того, производятся действия невысокой интенсивности вдоль государственной границы в Харьковской и Сумской областях.

