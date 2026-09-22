Будет ли энергетическое перемирие: что сказал Зеленский после разговора с Трампом

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина готова к энергетическому перемирию, если россияне будут действовать зеркально и откажутся от своих ударов.

Об этом глава государства сказал после переговоров с Дональдом Трампом.

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«Конечно, мы готовы прекратить удары по их НПЗ и энергетической инфраструктуре. Если они не будут бить по нашей энергетике. Мы готовы не бить месяц. И это касается всего. Если мы не атакуем энергетику, то всю энергетику, это наше предложение. Но я не знаю позицию России по этому поводу», — отметил президент Украины.

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По его словам, США передадут украинское предложение по энергетическому перемирию россиянам.

Напомним, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Путин хочет завершить войну.

Ранее издание The Guardian сообщало, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским возможное «энергетическое перемирие» между Украиной и Россией.

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