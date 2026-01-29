Будет ли энергетическое перемирие: Зеленский прокомментировал заявление Трампа

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа по поводу договоренности с диктатором Путиным прекращения на время морозов ударов РФ по Киеву и другим городам Украины.

Об этом глава государства написал в соцсети Х.

«Важное заявление Президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов обеспечить безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов. Энергетика — это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь», — сказал Зеленский.

Он поблагодарил Дональда Трампа и подтвердил, что на переговорах в ОАЭ говорили именно об этом.

Зеленский выразил надежду, что договоренности будут выполняться.

«Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны», — добавил он.

В своем вечернем видеообращении Зеленский снова поблагодарил американскую сторону «за усилия, чтобы в это время остановить удары по энергетике».

«Надеемся, что Америке удастся обеспечить это. Есть сегодня заявление Президента Соединенных Штатов. Ситуация сейчас ночью и на днях реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет», — подытожил глава государства.

Ранее Дональд Трамп заявил, что лично просил Путина приостановить обстрелы Киева и других городов Украины. Ранее в Сети появились сообщения российских пропагандистов о якобы введенном «энергетическом перемирии».