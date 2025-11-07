Будет ли еще в ноябре "бабье лето" - прогноз синоптика

Прогнозируется длительный период солнечной погоды / © Pixabay

В отдельных регионах Украины еще стоит ждать «бабье лето» с дневным максимумом до +18 градусов.

Об этом в интервью «24 Каналу» рассказала представитель «Укргидрометцентра» Наталья Птуха.

«Те повышения температуры, которые сейчас есть, я бы не решилась называть таким термином и вообще избегала бы его. Просто несколько дней возможно повышение температуры, антициклональный характер погоды. В конце следующей недели будет преобладать погода без осадков, будет больше прояснений. Это такие дни, которые могут быть более теплыми и комфортными», — отметила она.

Синоптик также напомнила об исторических показателях, фиксировавшихся на территории Украины в ноябре, они достигали от +17 до +25 градусов.

«Ситуация, которая у нас складывается на сегодня, выше тех градаций, которые уже были озвучены, в принципе, не ожидаем. Где-то в этих пределах всю неделю температура продержится и определенные изменения могут быть уже со следующей недели, но это еще предстоит уточнять», — добавила она.

Ранее синоптик сообщила, что в настоящее время метеорологи не имеют оснований утверждать о якобы «самой холодной зиме за последние 10 лет». Такая информация, в частности, появилась в Сети. Появление снега и минусовых температур в ноябре не аномально, ведь это переходный месяц, или предзимье.