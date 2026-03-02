Будет ли эвакуация украинцев с Ближнего Востока: Зеленский ответил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство работает над тем, чтобы помочь украинцам, которые оказались на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы медиа.

По словам президента, координацию действий осуществляет глава МИД Андрей Сибига, который ежедневно отчитывается о ситуации.

«Обращение есть. Министр иностранных дел Андрей Сибига этим занимается: вчера был его доклад, и сегодня утром был второй его доклад. Также привлечен Олег Иващенко, руководитель Службы внешней разведки», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что все разведывательные органы и дипломатические учреждения работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность людей и вовремя среагировать на каждую просьбу о помощи.

«Все разведки и Министерство иностранных дел занимаются этим, помогают людям. На все обращения будем реагировать», — заверил Владимир Зеленский.

Конфликт на Ближнем Востоке: что известно

28 февраля Трамп объявил о начале масштабной военной операции против иранского режима, которую назвал «Эпической яростью». Цель кампании — устранение угрозы американскому народу, полное уничтожение ракетной промышленности и недопущение создания ядерного оружия.

Операция, проводимая совместно с Израилем, планируется как длительная и масштабная акция для защиты национальной безопасности и союзников.

В ночь на 1 марта иранское государственное телевидение официально подтвердило гибель Али Хаменеи во время ракетных ударов. Правительство страны ввело 40-дневный траур.

В воскресенье, 1 марта, иранские государственные СМИ сообщили о гибели нескольких родственников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов. Во время атак погибли дочь аятоллы Али Хаменеи, его внук или внучка, а также невестка и зять.

В ответ Иран начал обстреливать военные базы США в соседних странах.