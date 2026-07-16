Будет ли Федоров главой Минобороны: министр сделал неожиданное заявление и вспомнил разговор с Зеленским

Бывший министр обороны Михаил Федоров / © Associated Press

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Михаил Федоров сообщил, что вопрос о его увольнении из Министерства обороны еще не решен. В четверг, 16 июля, у него был телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом бывший министр обороны сказал на брифинге в четверг, 16 июля.

«Буду я или нет дальше министром — речь не обо мне. Мы должны с президентом обсудить этот вопрос снова. Мы сегодня разговаривали по телефону, но речь сегодня не обо мне», — рассказал он.

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Федоров считает, что ключевая задача для Украины — решить корень проблемы.

«Ключевая задача — это не обо мне, а о корне проблемы, которую мы должны решить. Если мы ее решим, у нас достаточно людей в стране, которые могут занимать те или иные должности», — добавил бывший министр.

Отставка Федорова — последние новости

Напомним, отставка Михаила Федорова с должности министра обороны вызвала сильнейшее возмущение среди украинского народа. Люди вышли на протесты, охватившие ряд городов. На митинги собрались тысячи людей против кадровых изменений в Министерстве обороны.

На митинги по Украине отреагировал Федоров. Он заявил, что украинский народ вышел не за него, а за будущее страны и ее безопасность.

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Также он прокомментировал конфликт с руководством ВСУ, в том числе с главкомом Александром Сырским. По его словам, он пытался выстроить сотрудничество с руководством армии, однако его команда столкнулась с полной блокировкой всех предложенных реформ.

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