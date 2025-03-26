Будет ли Финляндия отправлять войска в Украину в начале перемирия: ответ Стубба

Президент Финляндии Александр Стубб не считает целесообразным для Финляндии отправлять войска в Украину для наблюдения за первоначальным прекращением огня. Это может произойти по достижении мира.

Об этом пишет yle.

"Но необходимо оставить открытой возможность отправки войск позже в рамках мирного процесса и операции с международным мандатом", — заявил Стубб.

Ранее президент Финляндии рассказал, что может помочь Украине выиграть войну.