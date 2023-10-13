Будет ли Интернет во время отключения света: в Киеве критическая ситуация — Минцифра

На сегодняшний день только 37% абонентов в Украине имеют подключение к интернет-сетям, которые устойчивы к длительному обесточиванию.

Согласно указу президента, все интернет-операторы в Украине должны поддерживать рабочими сети в течение 72 часов без электроэнергии. Кроме того, Госспецсвязи до 1 сентября 2023 разработало требования по устойчивости сетей.

О том, будут ли украинцы обеспечены Интернетом в случае отключений электроэнергии, рассказал Liga.Tech Юрий Мацик, директор Департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры.

"Магистральные операторы норму выполняют, распределительные сети — почти выполняют. Фиксированная сеть во время веерных отключений будет работать у половины абонентов, среди которых преимущество будет у тех, кто получает услугу по технологии PON [Passive optical network, пассивная оптическая сеть], которая работает в случае отключений электроэнергии. Основные игроки рынка обязуются развивать именно эту устойчивую к обесточиванию технологию", – пояснил он.

Однако, по словам Юрия Мацыка, на сегодняшний день только 37% абонентов фиксированных сетей имеют подключение к интернет-сетям на базе PON, которые устойчивы к длительному обесточиванию. Это средний показатель по стране.

“В Киевской, Ровенской, Тернопольской областях он составляет 60%, а вот в Киеве – всего 9%, это критическая ситуация. С чем это связано? В насыщении старыми технологиями, не поддерживающими PON", – объясняет специалист.

Минцифра активно общается с киевскими операторами с просьбой активнее развивать новые сети.

В общей сложности прирост абонентов PON в Украине за прошлый год составил 28%.

Советы от Минцифры

В Минцифре советуют каждому гражданину подготовиться к возможному обесточивванию, чтобы оставаться на связи.

В первую очередь — обеспечить жилье интернетом, устойчивым к длительному обесточиванию. "Для этого уточните у вашего провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети (xPON). Если нет, найдите ближайшего к вам провайдера, сделавшего это — и подайте заявку на подключение. Чтобы ускорить процесс, можно скооперироваться с соседями", – объясняет Юрий Мацик.

Следующий шаг – приобрести павербанк или другой источник бесперебойного питания для Wi-Fi-роутера. Даже когда оператор предоставляет интернет-доступ, дома нужно самостоятельно позаботиться об электропитании роутера во время обесточивания.

Напомним, украинцам следует подготовиться к возможным отключениям электроэнергии осенью и зимой. Есть две причины, по которым в Украине могут выключать свет.

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