Будет ли карантин: в трех областях превышен эпидемический порог — главный санврач

Из-за циркуляции вирусов гриппа А и В в 22 регионах страны сейчас наблюдается рост заболеваемости ОРВИ среди детей до 17 лет,

В субботу, 3 февраля, в трех областях Украины было зафиксировано превышение эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ. Однако это не является основанием для введения жестких карантинных мер на территории страны.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач и замминистра здравоохранения Игорь Кузин в комментарии РБК-Украина.

По его словам, эпидпорог превышен в Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

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“Увеличение заболеваемости ОРВИ зарегистрировано еще в 5 областях: Винницкой, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской. В других регионах страны на 31 января сохранялся неэпидемический уровень", — уточнил главный санврач страны.

Кузин отметил, что из-за циркуляции вирусов гриппа А и В в 22 регионах страны сейчас наблюдается рост заболеваемости ОРВИ среди детей до 17 лет, однако введение карантина в школах по всей Украине пока не планируется.

"Такие меры, как карантин или продление каникул в настоящее время внедряются в тех регионах страны, где есть резкий рост заболеваемости ОРВИ или превышение эпидемического порога", — добавил он.

Игорь Кузин отметил, что в случае осложнения эпидситуации в той или иной громаде, областные комиссии ТЭБ и ЧС имеют право локально принять меры, направленные на снижение риска и распространение эпидемии. Такие меры могут включать введение масочного режима, социального дистанцирования или отмену массовых мероприятий до нормализации ситуации.

Главный санврач также отметил, что до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Киеве резко растет количество детей, болеющих гриппом и коронавирусом. В социальных сетях родители рассказывают об огромном количестве больных школьников.

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