Будет ли лето-2024 аномально жарким в Украине: прогноз метеоролога

Если раньше речь шла о том, что лето может быть самым жарким, то сейчас об этом осторожнее идет речь.

Лето в Украине в 2024 году может быть жарким, но не рекордно. С одной стороны, на это влияет состояние океанов, а с другой – на планету будет влиять активная солнечная радиация.

Об этом рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, сообщает УНИАН.

Лето в 2024 году – погода

Метеоролог сообщила, что и по расчетам, и по экспертным оценкам, лето в 2024 году в Украине может быть жарким.

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"Но, если до этого говорилось о том, что оно может быть самым жарким, то сейчас осторожнее идет речь об этом. Возможно, что это лето и не окажется самым жарким. Хотя будет довольно таки теплым", — рассказала Балабух.

Она пояснила, что подобная ситуация связана с несколькими факторами. Так, на процессы такого большого масштаба, оказывающие влияние на циркуляцию атмосферы в течение длительного периода, влияет состояние океанов.

"И одно из таких явлений, которое наблюдается в океане, – это южное колебание. То есть в экваториальных широтах Тихого океана у нас наблюдается "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья" – повышение или охлаждение экваториальных вод, которые оказывают существенное влияние затем на циркуляцию", – рассказала эксперт.

Сейчас эти аномально высокие температуры, которые фиксируются и в Украине, обусловлены положительной фазой "Эль-Ниньо". Как правило, в годы "Эль-Ниньо" – достаточно высокие температуры воздуха в наших умеренных широтах.

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"Сейчас мы видим, что фаза "Эль-Ниньо" заканчивается и очень стремительно температура океана начинает охлаждаться. То есть мы переходим в нейтральную фазу и, возможно, благодаря этому температура воздуха может несколько снизиться", – объяснила метеоролог.

Еще один фактор, который играет большую роль – природные факторы, влияющие на температуру воздуха. Один из них – это солнечная радиация.

"Вы знаете об этих циклах солнечных? 11-летних. Так вот сейчас у нас наблюдается 25-й цикл солнечной радиации. И соответственно, к октябрю будет отмечаться максимальная активность. И вот возможно, что этот фактор также повлияет на то, что температура воздуха летом может быть выше нормы", – объяснила Балабух.

Прогноз погоды в Украине до конца весны

Метеоролог рассказала, что погода в апреле в Украине будет очень теплой. В среднем температура воздуха может на 2-4 градуса превышать норму и даже больше. А самая аномальная погода ожидается в течение этой недели.

Погода в мае в Украине: также будут преобладать более высокие температуры воздуха, чем обычно. Но тепло может быть не столь аномально высоким, как в апреле.

Напомним, эксперты из Китайской академии метеорологических наук составили карты с тремя районами, которые могут быть охвачены рекордной жарой в этом году. Главная причина жары — "Эль-Ниньо".

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