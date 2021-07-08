Будет ли Медведчук под арестом: суд объявил перерыв перед вынесением решения

Будет ли Медведчук под арестом: суд объявил перерыв перед вынесением решения

Свой вердикт по поводу продления меры пресечения народному депутату Печерский районный суд Киева объявит завтра утром.

Вечером в четверг, 8 июля, Печерский районный суд города Киева объявил перерыв в заседании, на котором решается избрание меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, которого обвиняют в государственной измене.

В своем ходатайстве прокуратура просит продлить домашний арест Виктору Медведчуку, чтобы исключить его возможное воздействие на расследование. Защита Медведчука со своей стороны предлагает заменить меру пресечения на ночной домашний арест, который позволит арестанту в рабочее время покидать свой дом.

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Решение суд огласит в пятницу, 9 июля, ориентировочно в 8 - 8:30 утра.

Напомним, ранее адвокаты подозреваемого умышленно затягивали судебный процесс, чтобы не позволить судьи уйти в комнату для совещаний и принять решение по этому поводу.

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