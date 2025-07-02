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- Украина
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Будет ли мобилизация мужчин до 25 лет: в Верховной Раде дали окончательный ответ
Верховная Рада не принимала никаких изменений в общей мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.
В последнее время активно распространяется информация о возможной всеобщей мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет. Народный депутат Федор Вениславский, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, опроверг информацию об изменениях в мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.
Об этом он сообщил на брифинге в Медиацентре Украина.
«Закон Украины о мобилизации не предусматривает призыва на военную службу граждан до 25 лет», — подчеркнул Вениславский во время брифинга в Медиацентре Украины.
По его словам, для военнообязанных этой возрастной категории предусмотрены контракты, а не массовый призыв или мобилизация. Он также добавил, что Верховная Рада не принимала никаких изменений по этому поводу.
Напомним, после того, как армия РФ открыла новый участок фронта на севере, в Сумской области, а президент Украины Владимир Зеленский во время саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» заявил о планах россиян захватить Одессу, не исключено, что в Украине претерпят изменения и мобилизация.
Люди с инвалидностью получают отсрочку от мобилизации, однако есть нюансы, в частности, таким лицам могут приходить повестки от ТЦК, не являющиеся нарушением закона.