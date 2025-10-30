Будет ли мобилизация женщин: нардеп раскрыл планы парламента

Мобилизация женщин в Украине / © ТСН.ua

Мобилизация женщин не является срочным вопросом в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Решение о расширении привлечения женщин в ВСУ будет принято оперативно, если возникнет такая необходимость.

Об этом сказал народный депутат, член комитета по безопасности парламента Юрий Здебский, сообщает «Телеграф».

По словам народного избранника, привлечение женщин в армию обсуждается постоянно, но пока не является срочным вопросом в профильном парламентском комитете.

Здебский напомнил о существовании механизма привлечения женщин в ВСУ: «Кто хочет воевать, пойдет».

«Эта тема постоянно в поле зрения депутатов. Но у нас сейчас процедура (мобилизации женщин — ред.) есть — кто хочет воевать, пойдет. Насколько я понимаю атмосферу в комитете, этот вопрос не стоит на повестке дня. Пусть женщины занимаются тем, чем нужно», — высказался нардеп.

В то же время он отметил, что в армии женщины заменили бы много мужчин по ряду специальностей.

«Мы отслеживаем ситуацию и когда будет актуально, быстро будем принимать решения«, — отметил Здебский.

Он добавил, что при необходимости, Рада и Кабинет министров готовы оперативно реагировать на изменения ситуации и принимать соответствующие решения по мобилизации и ротации персонала.

К слову, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко назвал военно целесообразным формирование резерва из женщин, у которых есть потенциально необходимые специальности (медики, бухгалтеры, юристы). Тимочко отметил, что добровольная служба женщин поможет уменьшить давление относительно призыва, заявив «Чем меньше женщины будут прятаться „за спиной“ мужчин, тем меньше будет голосов за призыв женщин под давлением». Он привел пример жены, которая служит, и призвал к открытой дискуссии на эту тему.