Будет ли начало апреля теплее последнего месяца весны: метеоролог о погоде в мае

Метеоролог Вера Балабух рассказала, каких капризов следует ожидать от погоды в мае.

Начало апреля может оказаться теплее, чем май в некоторых районах Украины.

Об этом заявила метеоролог Вера Балабух в интервью "24 каналу".

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"По расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, ожидается, что средняя за месяц температура воздуха в мае может быть на 1 — 2 градуса выше климатической нормы в западных, южных и юго-восточных областях Украины, на остальной территории — в пределах нормы", — говорит Балабух.

По ее словам, предположение, что апрель окажется теплее мая, маловероятно. Но начало апреля действительно может быть теплее, чем май в некоторых районах Украины.

"Ведь средняя температура мая на значительной территории страны – в пределах 15 – 18 градусов, а в начале апреля средняя за сутки температура воздуха достигала 18 и даже 20 градусов", – напомнила метеоролог.

Напомним, что в Украину вернулось сильное похолодание. Когда вернется тепло – читайте в новости.

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