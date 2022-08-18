Будет ли наказание для женщин, которые не станут на военный учет до 1 октября: объяснил депутат

До 1 октября женщины, чьи специальности подпадают под перечень военнообязанных, должны встать на военный учет. В дальнейшем к систематически уклоняющимся от военного учета могут быть применены принудительные меры.

К женщинам, которые до 1 октября не станут на военный учет, жесткие санкции не будут сразу применяться. Однако за это предусмотрена административная ответственность.

Об этом на брифинге сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Согласно официальному разъяснению Генштаба, женщины (специальности которых подпадают под военный учет) до 1 октября должны стать военный учет. То есть, это не те, кто работает не по специальности, а имеет соответствующий документ, подтверждающий их уровень квалификации.

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"Военный долг женщин не является чем-то новым для Украины. Во времена Советского союза и Независимости Украины женщины определенных профессий, получивших именно профессиональное образование по соответствующей специальности, с документами, подтверждающими уровень квалификации, состоят на военном учете", — пояснил Вениславский.

Если эти женщины не станут на учет, то никакие жесткие негативные последствия к ним не будут применяться сразу. Хотя за это предусмотрена административная ответственность.

"Однако если эти женщины не станут на военный учет, то никаких негативных последствий к ним не будет применяться. Хотя за это предусмотрена административная ответственность. В будущем, думаю, что в случае уклонения от постановки на военный учет могут быть применены такие принудительные меры к таких людей, которые будут системно уклоняться от исполнения таких нормативно правовых актов", — подчеркнул депутат.

Напомним, в Генштабе объяснили, как будет проходить военный учет для женщин в Украине.

Как сообщалось, экс-советник главы МВД рассказал о военном учете женщин с 1 октября.

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