Будет ли налогообложение на переводы с карты на карту: ответ Минфина

В ведомстве отметили, что ни одна реформа "просто невозможна без обсуждений с общественностью, бизнесом, соответствующими органами власти".

В Министерстве финансов подчеркнули, что в тексте Нацстратегии отсутствуют какие-либо меры по налогообложению поступлений на карточку физического лица.

Соответствующее заявление Минфин опубликовал в понедельник, 1 января.

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"Некорректные выводы по этому вопросу могли быть сделаны на основе информации из раздела 4.3.1 "Реформа упрощенной системы налогообложения": "Все доходы физических лиц получены вне предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины", — отметили в ведомстве.

Там объяснили, что на самом деле это означает, что:

1. В тексте отсутствуют слова о "любых поступлениях на карточку физлица";

2. Фраза о требованиях "налогообложения доходов, полученных вне предпринимательской деятельности" отражает общие принципы налогообложения, которые и так существуют в действующем налоговом законодательстве (в разделе IV действующей редакции Налогового кодекса Украины).

В Минфине также подчеркнули, что "любая реформа налоговой политики требует наработки детальных изменений в налоговое законодательство. Ни одна фундаментальная реформа просто невозможна без обсуждений с общественностью, бизнесом, соответствующими органами власти".

"Более того, как отмечено в Нацстратегии, подобные изменения могут быть введены не ранее года следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по обеспечению конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС", — подытожили в финансовом ведомстве.

Напомним, 31 декабря директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин сообщил, что украинцам введут налог на переводы с карты на карту.

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