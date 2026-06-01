Будет ли наступление из Беларуси: у Зеленского раскрыли сценарии и риски для фронта

Риск повторного использования территории Беларуси для давления на Украину сохраняется, однако сценарий полномасштабного наступления с северного направления пока выглядит маловероятным.

Об этом рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Минск и дальше может использоваться Россией как инструмент для политического и военного давления, однако Украина уже учитывает эти угрозы в своей оборонной стратегии.

«Лукашенко, несомненно, является соучастником неспровоцированной военной агрессии», — подчеркнул Подоляк, комментируя роль белорусского режима в войне против Украины.

Он подчеркнул, что Беларусь не самостоятельный геополитический игрок и фактически полностью зависит от России.

«Беларусь не является самостоятельным субъектом даже регионального уровня. Это государство-марионетка, полностью зависимая от России», — отметил советник Офиса президента.

Россия может использовать белорусское направление — с какой целью

В то же время в Киеве считают, что Россия может попытаться использовать белорусское направление для растяжения украинской обороны. Однако для масштабного наступления необходима значительная группировка войск, которой в настоящее время в Беларуси нет.

«Для полноценной атаки с северного направления нужна концентрация 150 — 200 тысяч человек», — пояснил Подоляк.

По оценкам украинской стороны, численность белорусской армии составляет около 35-60 тысяч военных, что существенно ограничивает возможности для резкой эскалации.

Отдельно в ОП отмечают, что украинское общество на севере страны находится под защитой, а любые провокации с территории Беларуси получат оперативный ответ.

«Если хотя бы какая-нибудь провокация произойдет, будет немедленный ответ. А немедленный ответ — вы понимаете, какого типа», — заявил Подоляк.

В Киеве также отмечается, что потенциальные действия Минска рассматриваются исключительно в контексте российской военной стратегии. В то же время, аналитики не исключают попыток информационного или политического давления со стороны Беларуси без прямого вступления в войну.

Последние заявления украинских чиновников свидетельствуют, что северное направление остается под постоянным мониторингом, а оборонные меры в приграничных регионах ужесточаются.

