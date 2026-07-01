Будет ли новая атака РФ в ближайшие дни: эксперт объяснил, чего ждать

Атака РФ.

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Если в течение полутора-двух недель Российская Федерация не наносит ракетных ударов по Украине, то это может свидетельствовать о накоплении вооружения и подготовке к новой массированной атаке.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в комментарии «УНИАН», комментируя сообщение «єРадар» о вероятном ударе в ближайшие дни.

«Россияне продолжают наносить по нам массированные ракетно-дроновые удары. В последнее время под эти удары попадает Киев. Можно рассматривать это как ответ на наши удары по Москве, хотя там может быть другая причина», — подчеркнул он.

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По словам Гетьмана, Украина нанесла удары по важным объектам на территории РФ, которые оказывают серьезное влияние на возможность россиян совершать ракетные атаки. Кроме того, в Беларуси прекратили работу ретранслирующие станции, которые помогали «Шахедам» и крылатым ракетам.

«Поэтому ожидать массированного ракетного удара — отремонтировали, наладили — ожидать, очевидно, надо», — сказал Гетьман, но призвал прислушиваться к официальным предупреждениям от властей.

Заметим, мониторинговый канал «єРадар» сообщил, что «массированный ракетный удар, скорее всего, состоится сегодня/завтра». В частности, по их данным, РФ подготовила восемь бортов Ту-95МС, два-три Ту-160, до 10 гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» и до 30 баллистических ракет «Искандер-М»/С-400/КН-23. Среди приоритетных целей России мониторы назвали Киев и область, а также западные регионы.

Предупреждение об атаке — что известно

Накануне мэр Ивано-Франковска предупредил о возможном ночном массированном обстреле РФ. Он призвал не игнорировать уведомление об опасности.

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Призвал реагировать на тревогу и руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Впрочем, в его сообщении не было привязки к дате.

В то же время, военный эксперт Олег Жданов несколько дней назад заявлял, что Россия готова к мощному удару по Украине. По его оценке, РФ все равно может накапливать от 50 до 100 беспилотников в сутки. Он также не назвал конкретную дату, но добавил, что военных препятствий для проведения большой атаки сейчас нет.

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