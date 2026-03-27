Будет ли новая встреча с США и РФ: Зеленский ответил о дате мирных переговоров

Владимир Зеленский

Дать следующие трехсторонние переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Российской Федерацией пока нет.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в эфире телемарафона «Единые новости».

По словам президента, организация такой встречи сейчас сложна. Основной причиной он назвал то, что американские представители не выезжают за пределы США из соображений безопасности, что связано с войной на Ближнем Востоке.

Российская сторона выражает готовность проводить встречи в Турции или странах Европы, однако отказывается от переговоров непосредственно на территории США.

Украина подтверждает готовность к встрече на любой площадке. В настоящее время украинские власти продолжают работу над организацией этих переговоров.

«Мы работаем над тем, чтобы встречи были. Чтобы они появились у нас, в Европе, в Турции, в Швейцарии, где угодно, мы готовы», — отметил Зеленский.

Он добавил, что пока нет точной даты последующих переговоров, но будет работать над этим дальше.

Дата публикации 21:08, 27.03.26

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности Киева к переговорам по завершению войны, в том числе на уровне лидеров.

Ранее в Кремле заявляли, что в переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона возникла пауза.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирные переговоры Украины и РФ в тупике из-за войны в Иране.

Однако руководитель Офиса президента Кирилл Буданов не согласен с тезисом, что в результате войны в Иране переговоры о мире в Украине были заблокированы.

Также следует отметить, что 21 марта состоялись переговоры США и Украины. Зеленский заявил, что стороны обсудят подготовку к переговорам с Россией и ряд других тем.