Будет ли новое наступление из Беларуси: Кулеба разложил по полочкам действия Лукашенко

Ряд факторов свидетельствует о постепенной эскалации на северных рубежах Украины, где Беларусь наращивает активность под пристальным контролем Кремля. Несмотря на тревожные приготовления, не зафиксировано формирование ударных групп, которые могли бы свидетельствовать о неизбежности атаки в ближайшей перспективе.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеоролике, обнародованном на YouTube-канале.

Военная подготовка в Беларуси

По словам Кулебы, комплекс вещей указывает на возможное формирование нового уровня угрозы со стороны Беларуси. Прежде всего, то, что с началом 2026 года в стране начались военные приготовления, «непрерывная боевая подготовка подразделений белорусской армии».

Эта подготовка проходит под наблюдением россиян. И хотя сам факт пребывания страны в состоянии боевой готовности не является прямой угрозой, однако в совокупности факторов эта роль растет.

Призыв офицеров-резервистов

Второй фактор, который назвал эксглава МИД, это поднятие темы по мобилизационной готовности всей страны, а не только военных и резервистов.

«И прозвучала такая новость сначала со ссылкой на российские СМИ о том, что подписан указ Лукашенко о призыве офицеров-резервистов. Это только один из элементов этой мобилизационной подготовки», — объяснил Кулеба.

По его словам, хотя здесь нет ничего удивительного и Беларусь это делает не впервые, однако нужно обязательно комплексно оценивать ситуацию и учитывать этот нюанс.

Действия Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко активно демонстрирует подготовку страны к возможным действиям. И хотя показательная езда политика по различным локациям и громкие заявления к генералам ничего не означают, командно-военные маневры значительного масштаба указывают совсем на другой уровень.

«Но командно-военные маневры большого масштаба — это уже не просто подготовка боеспособности. Это уже отработка взаимодействия на уровне штабов и подразделений», — пояснил эксглава МИД.

Беларусь наращивает ПВО

Следующий фактор — наращивание сил ПВО. Это указывает на то, что страна готовится к возможным «прилетам» в ее воздушное пространство.

«Что может прилетать туда? Ну ясно, дальнобойные дроны и ракеты. Для этого нужны системы ПВО», — отметил Кулеба.

Россия, утверждает чиновник, помогает Беларуси сформировать воздушную оборону. С этой целью она усиливает союзников системами ПВО.

Говоря о взаимодействии РФ и Беларуси, Кулеба также добавил, что в настоящее время стало заметнее взаимодействие и между армиями стран.

«Пока не на уровне подразделений, а на уровне как раз этой координации, согласования планов», — объяснил бывший глава МИД.

Именно эти факторы, по мнению Кулебы, могут указывать на потенциальные угрозы, как публичное заявление Лукашенко о подготовке страны к войне.

«Когда ты смотришь на эти пять факторов отдельно друг от друга, то вроде бы ничего супер угрожающего. Когда ты их складываешь в единство, это уже выглядит как подготовка», — подытожил он.

Несмотря на это, Лукашенко, как считает Кулеба, хорошо осознает уровень угрозы возможного вторжения в Украину, и тот факт, что украинцы будут защищаться.

«Поэтому я не вижу, что прямо вот-вот началось наступление, но, по моему мнению, происходящее является четкими приготовлениями к военной эскалации», — подчеркнул чиновник.

Наступление с Беларуси — есть ли угроза

Напомним, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ готовит Беларусь к возможной эскалации. Однако в СНБО отмечают, что в ВСУ все под контролем.

Ранее офицер 3-го батальона «Свобода» 4-й бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж» Андрей Ильенко заявил о том, что враг не сможет незаметно создать значительную военную группировку на территории Беларуси для подготовки масштабного наступления, ведь такие действия будут зафиксированы еще на этапе их развертывания.