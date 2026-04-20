Будет ли новое наступление из Беларуси: Кулеба разложил по полочкам действия Лукашенко
Дмитрий Кулеба назвал пять ключевых факторов, свидетельствующих о подготовке Беларуси к военной эскалации.
Ряд факторов свидетельствует о постепенной эскалации на северных рубежах Украины, где Беларусь наращивает активность под пристальным контролем Кремля. Несмотря на тревожные приготовления, не зафиксировано формирование ударных групп, которые могли бы свидетельствовать о неизбежности атаки в ближайшей перспективе.
Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеоролике, обнародованном на YouTube-канале.
Военная подготовка в Беларуси
По словам Кулебы, комплекс вещей указывает на возможное формирование нового уровня угрозы со стороны Беларуси. Прежде всего, то, что с началом 2026 года в стране начались военные приготовления, «непрерывная боевая подготовка подразделений белорусской армии».
Эта подготовка проходит под наблюдением россиян. И хотя сам факт пребывания страны в состоянии боевой готовности не является прямой угрозой, однако в совокупности факторов эта роль растет.
Призыв офицеров-резервистов
Второй фактор, который назвал эксглава МИД, это поднятие темы по мобилизационной готовности всей страны, а не только военных и резервистов.
«И прозвучала такая новость сначала со ссылкой на российские СМИ о том, что подписан указ Лукашенко о призыве офицеров-резервистов. Это только один из элементов этой мобилизационной подготовки», — объяснил Кулеба.
По его словам, хотя здесь нет ничего удивительного и Беларусь это делает не впервые, однако нужно обязательно комплексно оценивать ситуацию и учитывать этот нюанс.
Действия Лукашенко
Белорусский диктатор Александр Лукашенко активно демонстрирует подготовку страны к возможным действиям. И хотя показательная езда политика по различным локациям и громкие заявления к генералам ничего не означают, командно-военные маневры значительного масштаба указывают совсем на другой уровень.
«Но командно-военные маневры большого масштаба — это уже не просто подготовка боеспособности. Это уже отработка взаимодействия на уровне штабов и подразделений», — пояснил эксглава МИД.
Беларусь наращивает ПВО
Следующий фактор — наращивание сил ПВО. Это указывает на то, что страна готовится к возможным «прилетам» в ее воздушное пространство.
«Что может прилетать туда? Ну ясно, дальнобойные дроны и ракеты. Для этого нужны системы ПВО», — отметил Кулеба.
Россия, утверждает чиновник, помогает Беларуси сформировать воздушную оборону. С этой целью она усиливает союзников системами ПВО.
Говоря о взаимодействии РФ и Беларуси, Кулеба также добавил, что в настоящее время стало заметнее взаимодействие и между армиями стран.
«Пока не на уровне подразделений, а на уровне как раз этой координации, согласования планов», — объяснил бывший глава МИД.
Именно эти факторы, по мнению Кулебы, могут указывать на потенциальные угрозы, как публичное заявление Лукашенко о подготовке страны к войне.
«Когда ты смотришь на эти пять факторов отдельно друг от друга, то вроде бы ничего супер угрожающего. Когда ты их складываешь в единство, это уже выглядит как подготовка», — подытожил он.
Несмотря на это, Лукашенко, как считает Кулеба, хорошо осознает уровень угрозы возможного вторжения в Украину, и тот факт, что украинцы будут защищаться.
«Поэтому я не вижу, что прямо вот-вот началось наступление, но, по моему мнению, происходящее является четкими приготовлениями к военной эскалации», — подчеркнул чиновник.
Наступление с Беларуси — есть ли угроза
Напомним, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ готовит Беларусь к возможной эскалации. Однако в СНБО отмечают, что в ВСУ все под контролем.
Ранее офицер 3-го батальона «Свобода» 4-й бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж» Андрей Ильенко заявил о том, что враг не сможет незаметно создать значительную военную группировку на территории Беларуси для подготовки масштабного наступления, ведь такие действия будут зафиксированы еще на этапе их развертывания.