Будет ли новое наступление из Беларуси: в ГПСУ сделали важное предупреждение

Угроза наступления из Беларуси / © ТСН.ua

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Россия продолжает рассматривать территорию Беларуси как одно из возможных направлений для усиления давления на Украину. В то же время, украинские пограничники не фиксируют активности диверсионных групп вблизи Черниговской области, хотя угроза по этому направлению сохраняется.

Об этом сообщил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, украинская разведка постоянно отслеживает ситуацию на белорусском направлении и анализирует любые изменения активности российских войск. Он добавил, что Россия действительно может рассматривать разные варианты усиления давления, в частности, через Черниговскую область.

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В то же время, как отметил Демченко, сейчас вдоль границы в Черниговской области не наблюдается активного применения российских пехотных или диверсионно-разведывательных групп.

Какие сценарии рассматривает Россия

По словам пресс-секретаря ГПСУ, украинское командование учитывает различные варианты развития событий и готовится к ним заблаговременно.

Демченко подчеркнул, что Россия может не только попытаться организовать масштабное наступление, но и прибегнуть к локальной активности вдоль государственной границы.

«Не обязательно это будет полномасштабное вторжение. Если, например, у России не хватит сил для этого, она может устроить определенную активность вдоль границы и Украине придется на это реагировать», — пояснил он.

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По его словам, таким образом, Кремль может стремиться заставить Украину перебрасывать дополнительные подразделения с других участков фронта.

Демченко также напомнил, что Черниговская область, как и Сумщина и Харьковщина, регулярно подвергается российским обстрелам.

Для атак оккупанты применяют:

артиллерию;

FPV-дроны;

беспилотники на оптоволоконном управлении;

дроны со сбросом боеприпасов.

Несмотря на то, что интенсивность ударов в этом направлении может быть ниже, чем на других участках фронта, обстрелы происходят практически ежедневно.

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В ГПСУ подчеркивают, что белорусское направление продолжает рассматриваться Россией как потенциальный инструмент военного давления на Украину.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 19 июня выдвинул Минску семидневный ультиматум по демонтажу ретрансляторов на белорусской территории, которые помогали российским беспилотникам атаковать украинские города.

На прошлой неделе он сообщил, что с 22 июня ретрансляторы вдоль украинской границы прекратили работу, хотя судьба оборудования остается неизвестной.

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