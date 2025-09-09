Будет ли новое наступление россиян: эксперт раскрыл две стратегические цели окупантов до конца года

Оккупационная армия РФ имеет две стратегические цели до конца 2025 года / © Associated Press

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил об «успехах» российской армии во время весенне-летней кампании и отметил планы дальнейшего продвижения. За этими словами стоят две настоящие цели, которых оккупационные войска будут пытаться достичь до конца 2025 года.

Об этом заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 Канала".

Захват Донецкой области и буферная зона

По словам Мусиенко, приоритетным направлением врага до конца этого года является Донбасса, поскольку российское командование стремится выйти на административные границы этой области. Россияне начали сконцентрироваться на этом еще с лета, готовясь к осенне-зимней кампании.

После провала наступления на Сумщине и вытеснивших врага эффективных контратак украинских сил стало понятно, что Донецкое направление является для оккупантов главным. Они пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы выполнить свою задачу.

Помимо полного захвата Донбасса еще одной частью первой глобальной цели россиян является создание так называемой «буферной зоны» на Днепропетровщине. Российские военные пытаются максимально оккупировать эту область и продвинуться так далеко, насколько смогут. Для этого они пытаются заходить диверсионно-разведывательными группами и препятствовать логистике украинской армии, что свидетельствует об их серьезных намерениях в этом направлении.

«Первая цель – захват Донетчины и создание так называемой буферной зоны на Днепропетровщине, то есть максимальная оккупация этой области, насколько они смогут», – заявил эксперт.

Изнурение украинских подразделений

Вторая стратегическая цель российской армии — максимальное истощение подразделений Вооруженных Сил Украины. Россияне планируют оказывать давление по всей линии фронта. Они могут попытаться прорвать оборону ВСУ и инфильтрироваться в определенных районах. Общее давление по линии фронта, к чему российские военные готовились в последние месяцы, является частью этой стратегии.

Это позволяет оккупантам удерживать украинские силы в постоянном напряжении, не позволяя им перегруппироваться и опрокидывать резервы на другие направления. В результате россияне надеются заставить украинскую армию тратить больше ресурсов на удержание позиций и не разрешить ей провести эффективные контрнаступательные действия.

Напомним, россияне готовятся к наступлению на Донбассе. По мнению военного, хаотического отступления ВСУ с собственных позиций точно не будет.