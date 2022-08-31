Будет ли нынешняя зима в Украине морозной: климатолог объяснила изменение погоды

Из-за увеличения выбросов в атмосферу ситуация с климатом ухудшилась.

Об этом сказала руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько в интервью УНИАН.

"С 2015 года ученые всего мира говорят, что каждый год становится жарче предыдущего. То есть, каждый год в определенные дни фиксируются новые температурные рекорды", — сообщила она.

В качестве примера она напомнила, что во Франции пересохла одна из самых больших рек. А весь юг Европы страдает сильной засухой и пожарами. По ее словам, этот процесс проходит и в Украине. Колебания температуры означают, что холодный период зимой будет сокращаться.

"К сожалению, это означает, что изменения климата никогда не происходили так быстро. То есть из-за действий человечества температура поднимается так быстро, как до сих пор никогда не было в истории планеты", — пояснила специалист.

В то же время сейчас неизвестно, какой именно будет погода зимой.

"То есть пока, к сожалению, никто не может точно сказать, какой будет зима: очень морозной или мягкой и бесснежной", — резюмировала климатолог.

Напомним, в Украину идет резкое похолодание.

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