Будет ли обмен пленными на Пасху: Буданов прокомментировал подготовку
Несмотря на традиционную секретность таких операций, Буданов намекнул, когда украинцы могут услышать хорошие новости об обмене пленными.
Руководитель Офиса президента, бывший глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал, стоит ли надеяться на обмен пленными на Пасху.
Об этом он сказал в интервью Новости.LIVE.
По словам Буданова, тема обмена пленными является одной из тех, по которой Украина, США и РФ поддерживают контакты. На вопрос журналистки, есть ли контакт с российской стороной по обмену пленными, Буданов ответил, что «это тот вопрос, которым мы занимаемся».
«Обмен сам по себе не сделается», — сказал он.
Буданов напомнил, что он никогда не анонсирует точную дату обменов вперед, чтобы их не сорвать.
«Я же говорил, что мы надеемся (на обмен пленными — Ред.) на Пасху. За день до, через день после. Мы этого все ожидаем», — добавил глава ОП.
Напомним, что обмен пленными может состояться на Пасху, Буданов говорил еще в марте.
Заметим, что вчера, 9 апреля, в разговоре с журналистами президент Владимир Зеленский коснулся вопроса возвращения украинских защитников и гражданских из российского плена.
«Об обмене: сейчас никто не может сказать дату, и сложно идет процесс. Но будем делать все, чтобы возвращать наших людей», — сказал он.