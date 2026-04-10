Будет ли обмен пленными на Пасху: Буданов прокомментировал подготовку

Буданов ответил, ждать ли большого обмена пленными на Пасху / © Владимир Зеленский

Руководитель Офиса президента, бывший глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал, стоит ли надеяться на обмен пленными на Пасху.

Об этом он сказал в интервью Новости.LIVE.

По словам Буданова, тема обмена пленными является одной из тех, по которой Украина, США и РФ поддерживают контакты. На вопрос журналистки, есть ли контакт с российской стороной по обмену пленными, Буданов ответил, что «это тот вопрос, которым мы занимаемся».

«Обмен сам по себе не сделается», — сказал он.

Буданов напомнил, что он никогда не анонсирует точную дату обменов вперед, чтобы их не сорвать.

«Я же говорил, что мы надеемся (на обмен пленными — Ред.) на Пасху. За день до, через день после. Мы этого все ожидаем», — добавил глава ОП.

Напомним, что обмен пленными может состояться на Пасху, Буданов говорил еще в марте.

Заметим, что вчера, 9 апреля, в разговоре с журналистами президент Владимир Зеленский коснулся вопроса возвращения украинских защитников и гражданских из российского плена.

«Об обмене: сейчас никто не может сказать дату, и сложно идет процесс. Но будем делать все, чтобы возвращать наших людей», — сказал он.