Будет ли обмен пленными до Рождества: в ГУР "ждут хороших новостей"
В преддверии зимних праздников украинцы с особой надеждой ждут возвращения своих родных из русского плена. Переговорный процесс продолжается непрерывно, и в ближайшее время возможны положительные сдвиги.
Вопрос возвращения украинских защитников и гражданских заложников из российского плена остается приоритетом №1, особенно в канун Рождества. Работа над обменами не ставится на паузу.
Представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал динамику переговорного процесса в ответ на вопрос «Новости.LIVE.
Процесс продолжается постоянно
По словам Юсова, переговорная группа Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными работает в непрерывном режиме.
«Работа над обменами не останавливалась… Работает, конечно, над возвращением и защитой прав наших и военнопленных и гражданских незаконно удерживаемых лиц с российской территории и оккупированных украинских территорий», — отметил представитель разведки.
Он также напомнил о недавних успехах, в частности реализации «отдельных треков», когда удалось вернуть гражданских граждан с территории Беларуси.
Ждать новостей к праздникам
Юсов воздержался от объявления конкретных дат, чтобы не повредить процессу, однако дал оптимистический прогноз.
«Работа продолжается, результаты обязательно будут. И сегодня к тем и тысячам, кого уже обменяли, безусловно, мы ожидаем, что будут хорошие новости», — подытожил он.
Это заявление позволяет надеяться, что в ближайшее время мы сможем увидеть очередные счастливые кадры встречи украинцев на родной земле.
Напомним, у Лукашенко увольнение политзаключенных назвали «обменом на пленных». В проекте «Хочу жить», который занимается обменами пленных, опровергли заявление спикера белорусского диктатора.