Будет ли обмен пленными до Рождества: в ГУР "ждут хороших новостей"

Представитель ГУР Андрей Юсов

Реклама

Вопрос возвращения украинских защитников и гражданских заложников из российского плена остается приоритетом №1, особенно в канун Рождества. Работа над обменами не ставится на паузу.

Представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал динамику переговорного процесса в ответ на вопрос «Новости.LIVE.

Процесс продолжается постоянно

По словам Юсова, переговорная группа Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными работает в непрерывном режиме.

Реклама

«Работа над обменами не останавливалась… Работает, конечно, над возвращением и защитой прав наших и военнопленных и гражданских незаконно удерживаемых лиц с российской территории и оккупированных украинских территорий», — отметил представитель разведки.

Он также напомнил о недавних успехах, в частности реализации «отдельных треков», когда удалось вернуть гражданских граждан с территории Беларуси.

Ждать новостей к праздникам

Юсов воздержался от объявления конкретных дат, чтобы не повредить процессу, однако дал оптимистический прогноз.

«Работа продолжается, результаты обязательно будут. И сегодня к тем и тысячам, кого уже обменяли, безусловно, мы ожидаем, что будут хорошие новости», — подытожил он.

Реклама

Это заявление позволяет надеяться, что в ближайшее время мы сможем увидеть очередные счастливые кадры встречи украинцев на родной земле.

Напомним, у Лукашенко увольнение политзаключенных назвали «обменом на пленных». В проекте «Хочу жить», который занимается обменами пленных, опровергли заявление спикера белорусского диктатора.