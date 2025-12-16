ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
86
Время на прочтение
1 мин

Будет ли обмен пленными до Рождества: в ГУР "ждут хороших новостей"

В преддверии зимних праздников украинцы с особой надеждой ждут возвращения своих родных из русского плена. Переговорный процесс продолжается непрерывно, и в ближайшее время возможны положительные сдвиги.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Андрей Юсов

Представитель ГУР Андрей Юсов

Вопрос возвращения украинских защитников и гражданских заложников из российского плена остается приоритетом №1, особенно в канун Рождества. Работа над обменами не ставится на паузу.

Представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал динамику переговорного процесса в ответ на вопрос «Новости.LIVE.

Процесс продолжается постоянно

По словам Юсова, переговорная группа Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными работает в непрерывном режиме.

«Работа над обменами не останавливалась… Работает, конечно, над возвращением и защитой прав наших и военнопленных и гражданских незаконно удерживаемых лиц с российской территории и оккупированных украинских территорий», — отметил представитель разведки.

Он также напомнил о недавних успехах, в частности реализации «отдельных треков», когда удалось вернуть гражданских граждан с территории Беларуси.

Ждать новостей к праздникам

Юсов воздержался от объявления конкретных дат, чтобы не повредить процессу, однако дал оптимистический прогноз.

«Работа продолжается, результаты обязательно будут. И сегодня к тем и тысячам, кого уже обменяли, безусловно, мы ожидаем, что будут хорошие новости», — подытожил он.

Это заявление позволяет надеяться, что в ближайшее время мы сможем увидеть очередные счастливые кадры встречи украинцев на родной земле.

Напомним, у Лукашенко увольнение политзаключенных назвали «обменом на пленных». В проекте «Хочу жить», который занимается обменами пленных, опровергли заявление спикера белорусского диктатора.

Дата публикации
Количество просмотров
86
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie