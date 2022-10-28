Будет ли обмен "всех на всех" между Украиной и Россией: омбудсмен Лубинец ответил

Россия не соглашается на обмен пленными "всех на всех", однако Украина продолжает работать над тем, чтобы вернуть всех своих граждан.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, возможен ли обмен пленными с Россией по схеме "всех на всех". По его словам, такие условия пока не устраивают РФ, но украинские власти работают над этим.

Об этом Лубинец рассказал в интервью Укринформу.

"Украинские власти действительно предлагают России большой обмен – всех на всех. Это не устраивает пока РФ. Но мы над этим работаем", — сказал уполномоченный ВР по правам человека.

Лубинец говорит, что не может раскрыть детали, чтобы не помешать обмену. По его словам, это сложный процесс, который, несмотря ни на что, удается доводить до результата.

"Единственное, что могу сказать, что это очень тяжело, потому что меняются подходы и условия (россиян – ред.), что-то происходит для того, чтобы нам точно не облегчить работу", – отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина будет удовлетворена обменами только тогда, когда удастся вернуть всех находящихся в плену украинцев.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что Украина с начала полномасштабного вторжения РФ совершила 28 обменов и освободила из плена 978 человек, среди которых 99 — гражданских.

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