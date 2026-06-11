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- Украина
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Будет ли окончание боевых действий в 2026-м: Жорин о плане для Сил обороны на следующие полгода
Жорин не верит в скорейшее окончание боевых действий, но назвал условия, при которых в 2026 году откроется окно для справедливого мира.
В скорейшее завершение боевых действий в Украине верить не стоит, однако уже в этом году может появиться окно для переговоров.
Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в Telegram.
Жорин говорит, что не видит перспектив быстрого завершения боевых действий. Однако, по его мнению, в текущем 2026 году «реально выйти на окно возможностей для справедливых переговоров».
Для этого Силам обороны и украинскому ВПК необходимо выполнить комплекс четких военных задач.
Главное условие — технологический перелом
По убеждению военного, ключом к изменению ситуации на фронте является не просто удержание позиций, а истощение оккупационных войск с помощью асимметричных ответов.
«Полная остановка противника и постоянное увеличение его потерь (в первую очередь, за счет технологического преимущества) могут дать те результаты, на которые надеется Украина. Если сохранить динамику и инициативу в течение следующего хотя бы полугодового периода это может быть критическим переломом в нашу сторону», — сказал Жорин.
Жорин подчеркнул, что для достижения этой цели возможно за счет внедрения технологического подхода к ведению боевых действий и масштабированию эффективных примеров управления уже существующими войсками.
Напомним, Жорин предупреждал, что следующие 6-9 месяцев действительно могут стать поворотным моментом в войне при условии, что Украине удастся удержать текущую динамику на фронте.
Ранее Максим Жорин заявил о новом этапе воздушного террора россиян и призвал украинцев готовиться к усиленным обстрелам.