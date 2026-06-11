Будет ли окончание боевых действий в 2026-м: Жорин о плане для Сил обороны на следующие полгода

Следующие полгода будут критическими: военный рассказал, как выйти на справедливые переговоры в 2026 году / © ТСН.ua

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В скорейшее завершение боевых действий в Украине верить не стоит, однако уже в этом году может появиться окно для переговоров.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в Telegram.

Жорин говорит, что не видит перспектив быстрого завершения боевых действий. Однако, по его мнению, в текущем 2026 году «реально выйти на окно возможностей для справедливых переговоров».

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Для этого Силам обороны и украинскому ВПК необходимо выполнить комплекс четких военных задач.

Главное условие — технологический перелом

По убеждению военного, ключом к изменению ситуации на фронте является не просто удержание позиций, а истощение оккупационных войск с помощью асимметричных ответов.

«Полная остановка противника и постоянное увеличение его потерь (в первую очередь, за счет технологического преимущества) могут дать те результаты, на которые надеется Украина. Если сохранить динамику и инициативу в течение следующего хотя бы полугодового периода это может быть критическим переломом в нашу сторону», — сказал Жорин.

Жорин подчеркнул, что для достижения этой цели возможно за счет внедрения технологического подхода к ведению боевых действий и масштабированию эффективных примеров управления уже существующими войсками.

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Напомним, Жорин предупреждал, что следующие 6-9 месяцев действительно могут стать поворотным моментом в войне при условии, что Украине удастся удержать текущую динамику на фронте.

Ранее Максим Жорин заявил о новом этапе воздушного террора россиян и призвал украинцев готовиться к усиленным обстрелам.

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