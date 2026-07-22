Будет ли остановка бронирования в «Дії» и зачем снова меняют правила: инсайды от СМИ

Почему в Украине снова пересматривают правила отсрочки от мобилизации / © ТСН

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В Украине уже в начале августа могут временно приостановить возможность электронного бронирования работников через портал Действие.

Официальной информации об этом пока нет, но издание «Телеграф», ссылающееся на собственные источники в парламенте, рассказало детали этой идеи.

Будет ли Координационный центр по вопросам бронирования

Впервые информация о создании Координационного центра по организации бронирования (а соответственно и изменений в процедуре) появилась на сайте Минэкономики 16 июля, однако была удалена.

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Со временем о создании этого центра писало издание Forbes.ua. По данным издания, в него должны войти представители Минэкономики, Генштаба, СБУ и Минобороны. Отмечалось, что Координационный штаб будет формировать рекомендации для ОВА и профильных министерств по бронированию.

По данным «Телеграфа», нардеп Александр Федиенко вместе с 21 депутатом обратился к новому премьер-министру Корецкому с просьбой объяснить, зачем создавать еще один орган по бронированию.

«Вроде как есть решение Ставки о создании этого координационного центра, а дальше — тишина. Ну, а Ставка, конечно, депутатам не отчитывается. Кроме того, это решение было принято еще при старом правительстве, а новое правительство сейчас с „квадратными“ глазами и само мало понимает», — отмечает собеседник во фракции «Слуга народа».

Какие изменения будут в бронировании

В издании напоминают, что сейчас предприятие, обладающее правом получить критичность, должно обратиться в министерство или местную ОВА. После получения статуса критичности через портал Дія предприятие уже имеет возможность автоматически бронировать своих работников.

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Изменения заключаются в том, что теперь хотят, чтобы министерство или ОВО направляли обращение о признании критичности в координационный центр. И уже на основании этих рекомендаций центр принимать решения.

«Раньше было запланировано, что „Действие“ перестает работать, начиная с 8 августа. То есть у компаний могут возникнуть проблемы с быстрым, адекватным и логическим перебронированием через „Дію“. И есть вероятность, что этот координационный штаб в ручном режиме как раз будет проверять критичность предприятий», — пояснил источник журналистов «Телеграфа».

Источники издания опасаются, что такое решение вызовет хаос и ситуацию, когда у тысяч забронированных «слетит» их бронирование на неопределенный срок.

Бронирование через «Дію» не будут отменять?

Зато популярный Телеграмм-канал «Труха» со ссылкой на свои источники в правительстве утверждает, что бронирование через «Дію» не будет приостанавливаться. Якобы подобное решение рассматривал предварительный состав Кабмина, а сейчас в повестке такого нет.

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Зачем нужны эти изменения

«Это может быть связано с тем, что якобы не хватает мобилизационного ресурса», — говорит Александр Федиенко.

Нардепка Людмила Буймистер в комментарии говорит, что правила бронирования хотели пересмотреть уже давно, на самом деле просматривать процедуру бронирования планировали уже довольно давно.

По ее словам, у Минэкономики нет возможности проконтролировать те представления, которые делают либо органы местного самоуправления, государственные предприятия или другие институции.

Поэтому такая межведомственная координация обязательно нужна. Следует и увеличивать роль Минэкономики в этом процессе, чтобы они не были просто формальным подписателем бронирования, а делали качественную оценку представлений. Потому что сейчас у них нет никакого механизма. Они просто превратились в почтовый ящик. Да, они берут на себя формальную ответственность, но никак не отрабатывают каждый конкретный случай и не смотрят на каждое конкретное предприятие и его значение, критичность для региона, органа исполнительной власти, — отметила Буймистер.

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Ранее в СМИ сообщили, что на Ставке Верховного главнокомандующего решили запретить бронирование в «Дії».

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