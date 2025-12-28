Будет ли отдел ТЦК в каждом селе: нардеп объяснил

ТЦК в каждом селе не будет — нардеп Федиенко / © ТСН.ua

Народный депутат Александр Федиенко прокомментировал новый законопроект 14320 об усовершенствовании органов военного управления и опроверг слухи о якобы массовом открытии новых ТЦК даже в селах.

Об этом нардеп написал в соцсетях.

«На сайте Верховной Рады появился законопроект. Совершенствование органов военного управления. Конечно сразу нашли „зраду“, журналисты позвонили, что якобы теперь в каждом городе, селе, будет открываться центр комплектования», — пишет Федиенко.

Он заверил, что «ничего нового открываться не будет».

По словам нардепа, законопроект является «логичным ответом на каскадные управленческие проблемы, возникшие из-за сочетания админреформы и условий войны». Документ не расширяет мобилизационные обязанности граждан, а перераспределяет полномочия внутри системы, делая ее более жизнеспособной в условиях военного положения.

«Теперь, по сути, простыми словами. Коротко: нет, не в каждом городе и не в каждом селе. Как было: есть районные/городские ТЦК и СП. При них существуют обособленные отделы в меньших населенных пунктах. Эти отделы не имели юридических полномочий и многие решения не могли принимать самостоятельно», — отметил депутат.

Судя по контексту, речь идет о тех отделах ТЦК, которые существуют в городах и поселках, которые были райцентрами до административной реформы 2020 года.

Федиенко объяснил, что в случае принятия гражданам не придется ехать 40-80 км в районный центр в районный ТЦК для базовых вопросов.

В то же время нардеп не исключает, что здесь есть коррупционные риски, которые могут быть на местах. Законопроект еще не попал в профильный комитет и профильный комитет с ним еще не работал, отметил он.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК.