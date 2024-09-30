Будет ли отключение света в октябре и ноябре – ответ эксперта по энергетике

Омельченко предупредил, что с началом отопительного сезона возрастет потребление электроэнергии, что, безусловно, приведет к дефициту электричества.
В Украине в октябре и ноябре ситуация со светом должна оставаться стабильной, если нет новых мощных обстрелов. Однако с началом отопительного сезона потребление электричества вырастет, что приведет к дефициту.
Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, передают Новости.LIVE.
"Считаю, что в октябре будет все нормально, если не будет системных и мощных обстрелов по энергетической системе. И значительная часть ноября тоже будет стабильной", – прогнозирует директор энергетических программ "Центра Разумкова".
Однако он предупредил, что с началом отопительного сезона возрастет потребление электроэнергии, что, безусловно, приведет к дефициту электричества.
По словам Омельченко, дефицит электричества прежде всего будет в пиковые часы потребления, поэтому ограничения будут особенно применяться с 18:00 до 23:00. На вопрос, как долго будут продолжаться отключения, чиновник откровенно ответил, что сейчас это трудно спрогнозировать.
Ранее стало известно, в каких регионах зимой будет самая сложная ситуация со светом.
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