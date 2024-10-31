Будет ли отменено летнее время в Украине: председатель ВР сделал прогноз относительно принятого закона

Спикер Верховной Рады считает логичным подписать этот документ теперь, когда уже произошел перевод стрелок.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук убежден, что президент Владимир Зеленский в конце концов подпишет принятый парламентом закон об отмене сезонного перевода часов.

Об этом он сказал на брифинге 31 октября, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не вижу оснований не подписывать этот законопроект", — сказал Стефанчук.

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Спикер Верховной Рады считает логичным подписать этот документ, которым отменяется летнее время, именно сейчас, когда уже состоялся перевод стрелок и установилось обычное поясное время.

По его словам, специалисты утверждают, что экономия электроэнергии от перехода на летнее время "совершенно несущественна".

Напомним, в ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перешла на зимнее время — стрелки часов перевели на час назад. Этот переход должен стать последним, ведь в июле Верховная Рада поддержала законопроект, отменяющий летнее время. Однако президент до сих пор его не подписал и, по информации источников BBC, якобы не планирует этого делать.

Скандальный перевод часов: Украина переходит на зимнее время!

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